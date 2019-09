1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 27 Septiembre 2019

La banda estadounidense de thrash Slayer demostró ayer en Quito el poder de sus 38 años sobre los escenarios. Pese a las disputas internas, polémicas y rotación de sus integrantes, su identidad y potencia retumbaron en el coliseo Rumiñahui, a donde llegaron alrededor de 5.000 seguidores.

La apertura de la noche estuvo a cargo de la agrupación guayaquileña Profecía, que cumplía 25 años de trayectoria. Recibieron aplausos y se fueron.

Luego, a las 21:10, fue el turno de Slayer que empezó con Repentless (2015) y le siguieron cerca de 20 canciones. Entre otras: Raining blood, South of heaven, Seasons In The Abyss, Disciple, Hell awaits.

En poco más de hora y media, Slayer y los rockeros ecuatorianos se fundieron en una sola comunidad que, a la vez que comparte espacios con otras bandas de metal como Metallica o Megadeth, tiene rasgos particulares.

Las referencias al satanismo y la simbología nazi de la agrupación son entendidos por muchos fanáticos como expresiones figuradas, que cambian el orden y los imaginarios establecidos y que no deben ser tomadas de modo literal.

Sin embargo, la conexión esencial de la banda y sus seguidores estuvo en la potencia del sonido, de la batería y los bajos, en la fuerza de las guitarras y en la velocidad de la interpretación. No hubo un solo minuto de descanso.

De los conciertos llevados a cabo en el Ecuador, este debe apuntarse entre los que más energía exigió a músicos y público asistente. Con cada canción se formaba un pogo (el tradicional baile circular de los rockeros) gigante, que visto desde los graderíos, era como si se abriera un ojo, un remolino, en medio de la pista.

“Fue como si este estallara algo por adentro, no te podías quedar quieto; me moría de ganas de estar en el mosh (pogo), pero ni modo, me tocó cabecear en la preferencia”, dijo a la salida Gustavo Proaño, empresario y rockero.

Al coliseo Rumiñahui llegaron fanáticos de otras ciudades; especialmente de Guayaquil, Ibarra, Ambato o Riobamba. Se los podía reconocer por sus banderas y conversaciones.

Cerca de las 23:00, el concierto llegó a su fin. Tom Araya (bajo y voz, de origen chileno) agradeció al público que llegó a Quito, mientras los demás integrantes -Kerry King y Gary Holt, en las guitarras, y Paul Bostaph, batería- lanzaban vitelas y muñequeras.

No hubo la consabida insistencia por más canciones; a nadie le quedaron ya más fuerzas que no sean las necesarias para llegar a casa y esperar a que lleguen a Ecuador más bandas del nivel de Slayer. (El Universo)