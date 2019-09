1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Septiembre 2019

Siente que ha renacido y que su mejor medicina son los escenarios, el calor del público y el aliento de sus canciones. El cantautor venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, vuelve a la escena musical luego de recuperarse del doble trasplante de pulmón al que se sometió en diciembre del 2017.

A sus 76 años, y con 59 de trayectoria, El Puma será uno de los artistas que reciba el Premio Excelencia Musical en la próxima gala de los Latin Grammy.

Antes de su arribo a Ecuador, donde prevé presentar tres conciertos por su gira Agradecido Tour, en Guayaquil, Quito y Cuenca, el intérprete de Culpable soy yo, conversó con este Diario sobre su enfermedad, sus conciertos y su vida.

¿Qué le trae Agradecido Tour a sus fans ecuatorianos?

Les voy a mostrar mi agradecimiento a toda la gente a través de mis canciones y de las canciones nuevas que llevo en el repertorio, esa es la única forma que uno puede agradecerle a la gente, con la presencia, dando las gracias personalmente y decirle cuánto los queremos.

¿Cómo se ha preparado para estos shows luego de su doble trasplante de pulmón?

Imagínate, después de todo lo que he pasado, empezar desde cero otra vez, a tratar de encontrar la voz, a saber si podía cantar o no, pero ya Dios me dio todas las respuestas, hemos ido a 10 países, hemos estado bien gracias a Dios y eso ha sido una preparación espiritual muy fuerte.

Tomando el nombre de su tour, Agradecido, ¿qué le agradece ahora a la vida?

Le agradezco a Dios primeramente, a Cristo que me dio el regalo de estar más tiempo aquí en la tierra, a los médicos que estuvieron en el trasplante, a mi esposa que sin ella hubiera sido terrible todo esto, al donante y a su familia, por supuesto, y a toda la gente que oró por mí y sigue orando, en muchos países.

En una entrevista con la presentadora argentina Susana Giménez le dijo que murió tres veces y tres veces lo trajeron a la vida, ¿por qué?

Eso es correcto, sí. Recuerdo la última vez que en una broncoscopia me estaba yendo y cuando estaba despertando de la anestesia prácticamente me estaba yendo. El corazón se me iba a explotar y había como 12 personas ahí que tuvieron como 45 o 50 minutos tratando de regresarme y, bueno, Dios me regresó. Y mira, la gente que no cree en los milagros le digo realmente que aquí está uno, en el cuerpo, que se llama José Luis Rodríguez, el Puma, soy un milagro de Dios y estoy agradecido de Dios y de todas las personas que estuvieron ahí.

¿Por cuánto tiempo planea estar de gira? ¿Piensa hacer una pausa al terminar los conciertos?

Ya la pausa la hice como tres años sin estar en los escenarios. Usualmente estoy haciendo un show por semana, uno cada día, es una prueba para mí, vamos a ver si la logramos. Estoy tomando la vida con más calma, en esto de dosificar mi energía, dosificar las horas que duermo, ahora estoy dosificando mi energía. Doy un show, dos días descanso y seguimos adelante. Vamos a ver si salimos de esta prueba entre Guayaquil, Quito y Cuenca.

También fue parte del disco Misquilla del cantautor Juan Fernando Velasco (ahora también Ministro de Cultura), con el tema Pequeña ciudadana, ¿cómo se dio este dueto?

Realmente eso fue una cosa curiosa porque uno no se ve en los estudios, por ejemplo con Julio Iglesias, él grabó en un estudio y nunca nos vimos ahí grabando pero fue un placer para mí grabar con él (Velasco) y estar en su disco.

¿Se ha planteado ya su retiro de los escenarios?

(se ríe largamente) No. El que nace chicharra muere cantando. Retiro es morir, realmente, y a mí el show me gusta, sino estoy cantando o estoy haciendo algo, el que se pone en un estado pasivo contemplativo muere más rápido, cuando se deja la actividad es a morir.

Sus fans han demostrado su apoyo y cariño, ahora que está más cerca por las redes, ¿cómo se ha sentido con esas demostraciones?

Sorprendido gratamente, no sabía que la gente me podía mandar tanto cariño y una de las demostraciones de amor más grande para mí ha sido que en las redes sociales me sigan y que sigan cantando canciones y que siga ese romance entre el cantautor y su público.

Si una de sus canciones tuviera que describir su vida en este momento, ¿cuál sería?

Yo eligiría dos canciones, Dueño de nada y por supuesto Agradecido. (El Universo)