Detalles Publicado el Jueves, 19 Septiembre 2019

La decimosexta edición del emblemático festival Eurocine, organizado y producido por la Fundación Cultural OchoyMedio con el apoyo de la Unión Europea y de las Embajadas Europeas presentes en Ecuador y la región, y de distribuidores productores internacionales, se realizará del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2019 en Quito, Guayaquil, Cotacachi, Cuenca, Loja, Riobamba, Manta y Portoviejo, con la proyección de más de 60 películas de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Eurocine 2019 ofrece una programación variada que propone una mirada local de Europa a través de su cine, tanto del clásico como del contemporáneo, desde cineastas de gran trayectoria hasta las producciones más relevantes del momento.

La inauguración del Eurocine 2019 tendrá lugar el jueves 26 de septiembre (19h30 - Teatro Capitol - entrada libre) con El hombre que mató a Don Quijote del realizador británico Terry Gilliam. La película de género fantástico fue concebida inicialmente en 1998 pero tras varios inconvenientes de producción e intentos fallidos de rodaje a lo largo de 19 años, fue finalmente estrenada en el Festival de Cannes del 2018.

El filme cuenta la historia de un anciano que está convencido de que es Don Quijote y confunde a un ejecutivo publicitario con su fiel escudero Sancho Panza. La pareja se embarcará en un viaje con saltos en el tiempo, entre el actual siglo XXI y el mágico siglo XVII.

La programación de esta edición del Eurocine está dividida en 8 secciones temáticas, entre ellas dos importantes retrospectivas. La primera estará dedicada al portugués Miguel Gomes, uno de los más grandes cineastas de la actualidad cuyas películas retratan lo absurdo de la existencia humana con una gran dosis de humor e ironía y con una fuerte apuesta formal renovadora del arte cinematográfico.

Eurocine exhibirá por primera vez en Ecuador todos sus cortometrajes y todos sus largometrajes (a excepción de su último largometraje: Las mil y una noches (2016) en versiones restauradas en DCP.

La segunda sección de retrospectiva estará dedicada a Jean Vigo, cineasta que produjo algunas de las obras más innovadoras e inspiradoras del cine francés y que en sus escasos treinta años de vida filmó apenas cuatro películas, las cuales se podrán ver en el Eurocine 2019 en versiones restauradas en DCP.

“A través de Eurocine buscamos seguir fortaleciendo los espacios de encuentro con América Latina. Queremos reflejar que el continente europeo está lleno de historias que pueden ser cercanas también al pueblo ecuatoriano ya que compartimos los mismos valores. El cine europeo es el espejo de nuestro continente. Refleja la diversidad de nuestros países y esta diversidad es nuestra fuerza y nuestra belleza. Nos alimenta e inspira para crear arte”, comenta Marianne Van Steen, Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, al añadir que mediante el festival se busca promover nuevos acercamientos entre Europa y Ecuador

Otra sección es Europa al día, compuesta por 11 de las producciones más relevantes del panorama cinematográfico europeo del momento. Premiadas en algunos de los festivales más importantes del mundo, enfrentan temáticas de gran relevancia actual: la memoria de la guerra, la búsqueda de un entendimiento entre nosotros más allá de nuestro género o inclinación sexual, la inmigración y la falacia de las sociedades de bienestar, entre otras.

Entre ellas se encuentran I was at home, but de la cineasta alemana Angela Schanelec, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Berlín 2019; Cold War de Pawel Pawlekovsky, ganadora a Mejor Película Europea en los Premios Goya 2019, Mejor Dirección en el Festival de Cannes 2018, Nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar 2018, entre varios otros premios y nominaciones.

Además, el público podrá también disfrutar de las películas de la sección Nuestra Tierra, que se enmarca además en el semestre de Medio Ambiente que lleva adelante la Unión Europea.

Esta sección de películas da cuenta del estado alterado de nuestro planeta, provocadas por las prácticas del comportamiento humano en los últimos siglos y que suponen un cambio de paradigma respecto a cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza.

Entre ellas se encuentran Lo que arde del cineasta francés-español Oliver Laxe, la cual obtuvo el Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes 2019.

En su sección Fisuras Eurocine presenta películas de alto riesgo estético y narrativo que han significado una evolución del lenguaje cinematográfico.

Películas que llevan el cine hacia sus límites y que son una muestra de la gran vitalidad y frescura de este arte, que con poco más de cien años de historia, se sigue reinventada película a película.

Tal es el caso de El libro de la imagen de Jean-Luc Godard aclamada en Cannes, festival en el que ganó La Palma de Oro y que se presentará en Eurocine en DCP.

El festival propone cinco películas dedicadas a los más jóvenes, tanto niños y niñas como adolescentes en su ya conocida sección Ramona: Petite Cinémathèque.

Finalmente se encuentra la sección Memorias compuesta por un grupo de películas de cineastas de gran trayectoria como Agnés Vardá, Jean-Luc Godard, Claires Denis, entre otros, que merecen ser revisitadas hoy en día ya que tienen un fuerte diálogo con problemáticas actuales.

En Guayaquil y en Manta, el público podrá disfrutar de la sección Recordando a Aki Kaurismaki uno de los más grandes directores del cine finlandés de todos los tiempos, con cinco de sus largometrajes entre ellos Al otro lado de la esperanza, estrenado en 2017 en el Festival de Cine de Berlín y ganador del Premio a Mejor Director en el mismo certamen.

En Manta, el Eurocine se inaugurará el martes 01 de octubre con una función a orillas del mar y en Guayaquil el miércoles 02 de octubre en el MAAC Cine.

Cabe también resaltar la segunda edición consecutiva de la sección Industria de Eurocine, en asociación con EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) y COPAE (Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador), la cual ofrecerá el Taller de Marketing y Ventas para Proyectos Cinematográficos; dirigido a productores ecuatorianos o residentes en Ecuador que deseen trabajar a escala internacional y crear relaciones creativas y profesionales con Europa. El evento se realizará del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2019.

La programación completa del festival se puede encontrar en www.eurocineecuador.com