Detalles Publicado el Miércoles, 31 Julio 2019

“Las piernas me temblaban. Estaba nerviosa”, así describe Karina Navarro la noche que fue coronada como Mrs. Universe Ecuador 2019. El concurso no tiene estereotipos, pueden participar así estén casadas o con hijos. Las tradicionales medidas (90-60-90) tampoco son un requisito.

Tras ganar el certamen, Navarro trabajará en su proyecto ‘No más, tú eres parte del cambio’, una iniciativa con la que busca concientizar a la sociedad sobre los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.

Además, se alistará para el Mrs. Universe Mundial, que será en China, a finales de año.

“Es un logro que aún no me lo creo. Fue y será un momento indescriptible. No tengo palabras para explicar toda la emoción que sentía”, mencionó la quiteña.

Más representantes

Jessica Rodríguez obtuvo el título de Mrs. International Global Ecuador, con su proyecto ‘Un blog contra la violencia laboral’. “Pasamos varios días practicando para ese gran momento. Al final, fue una experiencia enriquecedora, un reto logrado y un sueño cumplido”.

Isabela Prado obtuvo el título de Lady of Ecuador, con su campaña ‘Aun no es tarde para ti mujer’, que busca incentivar a no rendirse, en especial en los estudios. “Fue una noche de grandes éxitos, que me demostró que los sueños sí se logran, mientras haya disciplina y un objetivo claro”.

Mrs. Universe se realiza desde 2007 en varios países y en Ecuador desde 2015. El objetivo es impulsar a las mujeres a demostrar que los hijos, el trabajo y estar casada o divorciada no son límites para conseguir los sueños.

Participación

Este año el concurso se desarrolló bajo el lema ‘Contra la violencia de la mujer’, por lo que las candidatas, como requisito, debían presentar un proyecto que abarque la iniciativa del certamen.

“El denunciar la violencia, hablar y decir basta no es fácil, pero hay que hacerlo”, dijo Prado. (La Hora)