Detalles Publicado el Lunes, 02 Julio 2018

En diálogo con Frontal-Mente, conducido por Alfonso Pérez, Fabricio Correa, empresario y hermano del expresidente, Rafael Correa, propuso varias medidas para mejorar el tema económico en el país.

Entre sus propuestas, está crear una unidad especial para que se aplique la ley de enriquecimiento injustificado. "Algo que sea una mezcla de SRI y Fiscalía".

Según el empresario, con dicha unidad se puede recaudar más de 1500 dólares por año.

Para Correa la solución económica en el país no está en endeudarse más e instó al presidente de la República a revisar lo ocurrido en Argentina.

"Nos hemos gastado un año y se ha ido debilitando el Gobierno (...), invito a ver lo que le pasó a Macri en Argentina, quien no decidió tomar medidas radicales y el tiempo no le dio, ahora tuvo que pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, el cual está tomando condiciones que le está paralizando el país", expuso.

La ONU para ayudar la corrupción

Correa instó este lunes al Gobierno a involucrar a la ONU en los procesos investigativos contra la corrupción.

"A Glas lo acusaron por malas juntas y no por peculado. Sólo lo tienen preso en la Cárcel 4 que no es un penal sino una casa", aseveró.

A su juicio, se necesita un organismo "que sin abusos" le de duro al tema de la corrupción.

Gobierno de Moreno

Recordó que en multiples entrevistas, ha felicitado lo que hay que felicitar del Gobierno de Lenín Moreno.

Considera que hay una velocidad "insólita" y que Moreno ha logrado desactivar la bomba de tiempo que dejó la revolución ciudadana, imponiéndose como primer mandatario y "rompiendo el cordón umbilicar".

A su juicio, la estratégia de Moreno se basó en un trípode: legítimarse, luchar contra la corrupción y reinstitucionalizar el país.

Cppcs-t superó espectativas

Según el ingeniero, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha superado todas las espectativas y revindicó para la ancianidad la sabiduría y el principio.

Enfatizó que en la época donde gobernaba su hermano fueron despedidos todos los adultos mayores.

"Julio César Trujillo recuperó la dignidad de los ancianos y demostró tener una solvencia testicular que quisieran los más jóvenes", dijo.

Lucha contra la corrupción

"Yo no he echado saliva, a mi me han pateado el bolsillo", expresó al tiempo que señaló que conoce como iba todo el "andamiaje" de la corrupción.

Destacó que trató de protejer a su hermano de eso y recordó como denunció que el exvicepresidente Jorge Glas, tenía de superintendente al tío, Ricardo Rivera (Ambos presos por la trama de corrupción de Odebrecht).

"Desde ahí empecé a ser incomodó para la banda rosa", dijo.

Informó que también denunció al exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, por meter la mano en la justicia.

"Mera en esa época era Superman y se jartaba de decir que mandaba con mi hermano", apuntó.

Más adelante, reiteró que su hermano es una buena persona, pero no conocía la calle ni la política.

"Él fue educado igual que yo... pero se dejó llevar por el fanatismo", dijo al tiempo que enfatizó que su hermano no se ha llevado ni un dolar al bolsillo pero que deberá pagar caro la obsecuencias.

"Ahora me toca velar por mi madre, quien el 30S le dejó una arritmia cardiaca y esto me la puede llevar a la tumba",concluyó.