Detalles Publicado el Jueves, 15 Febrero 2018

El coronel Mario Pazmiño catalogó de muy grave las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre el ataque de San Lorenzo.

“Siendo el presidente Lenín Moreno, me preocuparían estas afirmaciones, ya que Correa dijo que eran fuentes cercanas del Gobierno donde todavía tenía amigos”, expresó al tiempo que pidió explicar el papel que juega la Senain ahí.

Aseguró que con el ataque de San Lorenzo, los disidentes de la Farc le están diciendo al país que están aquí y se van a quedar les guste o no les guste.

Durante el programa Frontal-Mente, conducido por Alfonso Pérez y transmitido por ecuadorenvivo.com, acotó que si las autoridades no se ponen a trabajar en conjunto con una visión amplia de la problemática, esto va pasar. “No crean que es un problema pequeño”.

El coronel notificó que la Policía Nacional golpeó un galpón de abastecimiento y movilidad de estos grupos armados que nace desde el puerto de Tumaco, atraviesa todo el país y desemboca cerca de Piura.

“Esta fue la venganza que tomó este grupo con lo policía que hicieron esto”, dijo.

En otro orden de ideas, expuso que durante el periodo de la base de Manta se logró la mayor captura de droga de Ecuador.

Ataque en San Lorenzo

Sobre el atentado de San Lorenzo, comentó que ya se tiene identificado el nombre de una segunda persona que trabaja con el grupo criminal del denominado “Wacho”, quien dominó esta acción de algunos disidentes de la Farc.

Explicó que según las autoridades este segundo personaje sería quien colocó el artefacto explosivo que ocasionó el daño material.

Se espera que Ecuador y Colombia tomen medidas para mejorar la seguridad y control en la frontera.

Pazmiño mencionó 3 sugerencias para mejorar la seguridad en la frontera:

1. Creación de brigada antinarcóticos, que dependa del comando conjunto de las Fuerzas Armadas.

Mencionó que este tipo de brigada tiene antecedentes históricos en América Latina. “Es el remedio para combatir el flagelo de inseguridad que se propone por parte del crimen organizado de narcoterrorismo”.

2. Dejar de lado la política de frontera abierta.

Explicó que se debe tener controles migratorios más rigurosos, se debe hacer una selección de las personas que ingresan al país.

3. Fronteras vivas.

Indicó que los políticos pensaban que en la frontera no habían suficientes votos para desgastarse yendo a los rincones pequeños. “Desde la frontera se debe hacer patria”.

Proceso de paz en Ecuador

El coronel recordó que desde hace 4 años ha expresado que el país iba a sufrir las consecuencias del proceso de paz colombiano.

Asimismo, mencionó que también hace unos años advirtió que enviar 400 hombres a traspasar la frontera iba colapsar el sistema de seguridad nacional, porque si bien es cierto que tenemos una presencia policial en el área, no tenemos la experiencia de combate con columnas guerrilleras.

Senain, caudillismo del siglo XXI

El coronel indicó que si la Secretaría de Inteligencia es una estructura delictiva y criminal que tiene como objetivo intimidar a la población.

Asimismo, indicó que la Senain defiende una ideología y un caudillo político, no es un sistema adecuado y sería comprable con el de Rusia y Cuba.

“Hay una cantidad de denuncias públicas donde vemos la mano de la Senain atrás. Gente que está siendo vigilada, vulnerando sus derechos a la privacidad”, aseveró.

En este sentido, le recordó al Gobierno que un sistema de inteligencia está para vigilar las amenazas internas y externas de un país, no para determinar las amenazas de quien me cae bien y quien me cae mal.

A su juicio, el presidente no tiene conocimiento de lo que ocurre de la Senain, sin embargo considera que él debe estar muy atento ya que es una institución que pertenece a la Presidencia de la República.

El coronel aseguró que Rommy Vallejo salió de la presidencia de la Senain y está encargada la segunda al mando.

Pazmiño informó que el día domingo de la semana anterior, se apagaron las cámaras de la Senain y se quemaron algunos documentos.

Más adelante, propuso investigar todos los casos indagados por la Senain, verificar todos los equipos que fueron comprados y donde fueron utilizados y por último buscar un informe detallado de todos los gastos, ya que ellos se financian por el pueblo.

