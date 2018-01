1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Viernes, 05 Enero 2018

La subdirectora del Movimiento Unidad Popular, Mery Zamora, aseguró este viernes que la corrupción en Ecuador tiene nombre y apellido y es: Rafael Correa.

Durante el programa Frontal-Mente, conducido por Alfonso Pérez, catalogó al exmandatario como el jefe de la banda, ya que fue él el que “hizo Presidente prácticamente a Jorge Glas, cuando por decreto ejecutivo lo nombró jefe de todos los sectores estratégicos y de los grandes negocios que hoy están investigándose”.

¿Cómo es posible que el que tenía todos los ojos en el país ahora resulta que no sabía nada?, preguntó la subdirectora de UP.

A su juicio, el caso más pequeño de la corrupción es Odebrecht. “Son miles de millones de dólares los que se llevaron”.

Según Zamora, el exmandatario no quiere que se sancione y castigue “a los corruptos” de su Gobierno.

Fondos de Manabí

Sobre las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, donde reconoció que desviaron 300 millones de dólares de los recursos de la reconstrucción de Manabí a las deudas del Estado, Zamora describió este hecho como el delito de peculado y malversación de fondos.

Llegada de Correa y la consulta

Zamora aseguró que el partido Unidad Popular votará 7 veces sí a todas las preguntas propuestas en la consulta popular.

Además van a emprender una campaña con más de 5 mil voluntarios, militantes y dirigente, los cuales iremos a las comunidades rurales a las escuelas, casa a casa para promover el sí.

Según Zamora, el expresidente Rafael Correa y demás “secuaces” quieren votar por el no, porque no quieren que en el país se castigue la corrupción, ni se sancione a los violadores de niños, que no se recupere el desarrollo económico.

A su juicio, tampoco están de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana cese en sus funciones, porque ese era el instrumento para que ellos dominaran todo el sistema judicial.

“El pueblo ecuatoriano volcó sus esperanzas en tener un Gobierno diferente, pero con el tiempo se desvió, perdió su rumbo y se convirtió en el Gobierno más corrupto de la historia”, afirmó.

Caso en contra de Mery Zambrano

Sobre las acusaciones que se realizaron en su contra, expresó que se utilizaron los recursos más bajos para callarla y para que no siguiera denunciado toda la "corruptela de Rafael Correa".

“Mery Zamora jamás fue al colegio para que los estudiantes salieran en la protesta del 30 de septiembre, eso quedó demostrado que yo no era niguna terrorista”, aseveró. (J/R)