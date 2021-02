1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Febrero 2021

Henry Kronfle, guayquileño, ingeniero mecánica. Tiene un diplomado en Economía y una maestría en Ingenería Mecánica.

Henry Kronfle busca la reelección para legislador auspiciado nuevamente por el Partido Social Cristiano (PSC). En su primer período fue miembro de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y fue interpelante del juicio político que derivó en la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, por incumplimiento de funciones.

Apuesta por la equidad de género laboral: igualdad de salario entre mujeres y hombres del Ecuador.

Señala que, a pesar de que el 52% de los habitantes son mujeres, solo 4 de cada 10 están en la población económicamente activa; 1 de cada 4 tienen empleo adecuado y el índice de desempleo es 8% más alto que del hombre.

Asimismo, señala que hay empresas donde tienen el mismo cargo que sus compañeros masculinos y ganan menos. ¿Por qué esa discriminación?, pregunta el asambleísta.

"Yo trabajo en un proyecto de Ley, que presentaré en el próximo proceso legislativo, para acabar con esta desigualdad de género en el ámbito laboral", apuntó en entrevista con Alfonso Pérez en su programa "Frontalmente".

Incoherencias en propuestas correístas

Kronfle, experto en economía, dice que ve incoherencias en las propuestas de muchos candidatos, por ejemplo la abanderada por el correísmo a través de su candidato Andrés Arauz, quien ofrece regalar mil dólares a quienes voten por ellos.

Considera que de llegarse a lograr "ilegalmente", se le estaría sacando plata al Banco Central (BCE), "ósea se le estaría robando el dinero de los depositantes".

¿Por qué de los depositantes? Kronfle explica que los depósitos de todos los bancos llegan-en un porcentaje- al BCE.

"Esta propuesta, bastante infantil y de pajaritos en el aire, lo que confirma es que el correísmo se lleva la plata para ellos (...) Si votas por mí te llevas los mil, si no, no eres candidato para llevarte ese dinero. La plata de todos va para un grupo y no para todos los ecuatorianos", asevera.

¿Cuál es la propuesta de la alianza PSC-CREO?

Aumentar el salario básico a 500 dólares al mes, que sumado a las aportaciones a la seguridad social serían 140 más, y que multiplicado por 12 meses serían 1040 dólares al año para la eternidad. Esto, aclara el candidato, sin pertenecer al partido A o B y "sin usar el dinero de los ecuatorianos, es una propuesta real y no discriminatoria".

Explica que el planteamiento de la alianza PSC-CREO, está hecha con conocimiento, y señala que las empresas no se verán afectadas por este incremento, ya que se darán las condiciones para que puedan hacerlo.

Dice que bajarán las tramitologías, los impuestos, aranceles, servicios públicos, ect... a un costo mayor al que le subirá por el salario, para que las empresas en vez de afectarse, sean beneficiadas.

"El dinero que las empresas le iban a dar al Estado, se irá para el trabajador; este tendrá más dinero para comprar en las empresas; estas pueden invertir más y generar más plazas de trabajo y en consecuencia de la actividad económica, hay más recolección de dinero por parte de tributo y así crece la economía y se vive en una sociedad de progreso", dijo.