El espacio más valiente que combatió y enfrentó a la estructura criminal del correísmo fue el periodismo, expresó el periodista de investigación y candidato a la Asamblea Nacional por el partido Socialista Ecuatoriano y Concertación, Fernando Villavicencio.

Los periodistas dieron la cara cuando "los políticos estaban de rodillas o les temblaban las mandíbulas", fueron estos quienes perdieron el miedo para hacer política, expresó en entrevista para Frontalmente, al justificar su candidatura. "Mis trabajos periodísticos son completamente políticos".

Villavicencio asegura vivir del periodismo y en tanto vive humildemente. "No tengo fortunas ni cuentas Offshore". Increpando, en este punto, a los politiqueros a que me demuestren que tiene dinero mal habido.

Descarta negociar con grupos para no difundir cierta información y la respuesta está en la investigación INA Papers que salió de su pluma, y no de ninguna investigación de los correístas que se han apropiado de esta. Asimismo, lideró el mayor trabajo periodístico de la historia: Caso Arroz Verde.

Expone que lo que le enseñó a ver la política y el poder de otra forma fue el abuso ejercido por Rafael Correa, quien invadió la privacidad de su familia, la persiguió y agredió tanto a su esposa como hijos.

"El día que Correa, (Alexis) Mera y (Jorge) Glas, los capos de la banda, se metieron con mi familia, empezó su tragedia".

El investigador dice que la justicia americana le puse el "ojo" a sus trabajos periodísticos, ya que lo que hizo el correísmo fue convertir al Estado en una estructura criminal y por ello que al día de hoy van "80 correístas de alto pelo prófugos y otros están presos”.

Ahora, después de tanto poder que tuvo Correa, le da risa y compasión que éste haya quedado convertido en un cartón que es paseado por las calles de las ciudades, en las camionetas. Luego de que levantaba un dedo y salía un juicio, levantaba otro y aparecían presos.

En estas elecciones, se enfrentarán diferentes organizaciones ideológicas con una estructura criminal, debido a que el correísmo no es un proyecto político sino que es una estructura delictiva, por lo que el político que no lo entienda y le haga el juego al correísmo no es decente ni honesto.

Detalló que los casos de corrupción descubiertos y los perjuicios al Estado que bordean los 36.000 millones de dólares, lo que representan una pérdida de 9,3 millones diarios.

Y si gana Andrés Arauz (en el peor de los escenarios, dice), tendrán a Fernando Villavicencio en la primera línea de combate desde la Asamblea porque no es de los que corre ni se convertirá en cartón, expresó.

Como proyecto político, agregó por otro lado, está avanzar en una reforma Constitucional que permita levantar un Parlamento bicameral, con senadores de altísimo nivel, que fiscalice. (PMB)