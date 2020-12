1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 15 Diciembre 2020

El movimiento político es el más nuevo de la papeleta electoral. Freile es conocido como abogado, empresario y miembro del Consejo Directivo de Solca.

Pedro Freile, candidato presidencial por el movimiento AMIGO (Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades) lista 16, aseguró que "nunca" encontró un vínculo entre la organización y el exasambleísta Daniel Mendoza, enjuiciado por actos de corrupción en el Hospital de Pedernales.

Explicó que Quinto Poder, un colectivo que no estaba de acuerdo con las medidas adoptadas en el gobierno de Rafael Correa, tiene un poco más de un año buscando apoyo de otros partidos políticos."Encontramos movimientos que podían ser permeables; en otros sin embargo se econtraron trabas".

Lamenta que ningún "político viejo" esté dispuesto a cederle el paso a uno nuevo. "Muchos tienen más de 30 años y hasta más tiempo esperando para tener una candidatura (...) La intención era que nos abran espacio para discutir, pero ninguno se interesó en conversar".

AMIGO fue el partido que más le gusto por el "gran corazón del presidente" de la organización.

Freile junto con su colectivo "Quinto Poder" elaboraron un plan de gobierno basado en los estudios de ordenamiento territorial de cada parroquia, la mitad de ellos tendrían información falsa, según sus análisis.

“Hay necesidades de la gente que no están registradas, el Gobierno no puede atender lo que no conoce”, asevera.

Dice que a él no le aporta nada ser candidato presidencial, para "nosotros es solo una misión, enfocarnos en salir de este sistema podrido y para esto es necesario decir cosas, que muchos políticos, no han podido sopesar (...) nuestra propuesta laboral, del sistema financiero y de cómo manejar el petróleo".

Para incrementar las fuentes de empleo, el candidato a la Presidencia plantea la creación de un sistema de "Contratación Laboral por Excelencia". En el campo de la educación, plantea una reestructura para que los bachilleres ecuatorianos tengan una mejor preparación.

Para este jóven abogado, la política pública del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es un ejemplo de lo que se debe hacer.

Conozca más sobre la propuesta del candidato presidencial, viendo la entrevista completa a continuación: