Con Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria

Con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada el 9 de diciembre por la Asamblea Nacional, el Gobierno quiere recaudar cerca de 620 millones de dólares, "trasladando al pueblo la mediocridad de su equipo económico y continuando una política sin rumbo que no le ha apostado al crecimiento".

Así lo afirmó la asambleísta socialcristiana, Cristina Reyes, en entrevista con Alfonso Pérez, en Frontalmente.

Para la legisladora, el Ejecutivo intenta "desesperadamente" a través de la creación de impuestos a la venta de servicios digitales, al consumo y a la circulación vehicular, meterle el bolsillo a los ecuatorianos, para seguir una deuda pública y un tamaño de Estado insostenible.

"Aquí no hay modelo, no hay política, no hay rumbo, solo paños tibios de un Gobierno necio que intenta sobrevivir", aseveró.