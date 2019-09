1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 12 Septiembre 2019

El presidente de la República, Lenín Moreno, al marcar su separación con las políticas de su antecesor, Rafael Correa, anunció que el Estado haría una cirugía mayor al país.

Para el ingeniero Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, Ecuador tiene 2 años anestesiado esperando que el cirujano opere. "Están vendiendo el miedo del regreso de Rafael, para sostener un régimen que clínicamente está muerto", dijo.

Señala que la crisis del desempleo, la suma de los más de 100 mil jóvenes que se unen a la vida productiva y la migración venezolana convierte a Ecuador en un volcán a punto de reventar. "Está el cuadro perfecto para una explosión social y no se está sosteniendo".

Según el ingeniero, el Estado cuenta con una aceptación del 15% aproximadamente.

Sin embargo, a juicio de Fabricio Correa, el Régimen se ha sostenido con mucha inteligencia: la presencia de Otto Sonnenholzner ayuda a nivel comunicacional; la repartición de los poderes frenan los cuestionamientos de CREO y el hijo de Galo Martínez en el ministerio de Obras Pública, atenúa cualquier crítica de los empresarios.

"Yo era el fan number one de Lenín Moeno pero no tomó la medidas necesarias y una vez más un presidente ecuatoriano dilapidó el capital político del país", sentenció.

Renuncia de Santiago Cuesta

A juicio de Correa, Santiago Cuesta dejó el cargo de asesor del presidente Lenín Moreno, luego de que la "voz autorizada de Ecuador", el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, diera su postura en cuanto a la privatización. "Cuesta dijo como no hay negocio, me voy".

Considera, que ante el alto riesgo país y ante la proximidad del examen del FMI, hay que tomar medidas impopulares. "Cuesta antes de aguantar palo y que se hunda el barco, se va".

Relación con el ñaño

Al ser consultado sobre la relación con su hermano, el expresidente de la República, Rafael Correa, Fabricio lamentó que no tiene comunicación con su consanguíneo.

"Yo manifesté públicamente mi perdón ante todo el desprestigio que él me hizo. Me montó una campaña de contrato que no me pudieron comprobar. Cuando me llamaron a declarar por Arroz Verde yo llevé el Arroz con Chancho (correos obtenido legalmente) de Alexis Mera cuando compraba a los jueces", dijo.

Sin embargo, Fabricio dice que no ha dejado de querer a su hermano, aunque expresa que le hubiese gustado equivocarse.

"Rafael es un hombre con la mejor de las intenciones, pero es un fanático que cree que el fin justifica los medios. Yo estoy seguro que el no tiene dinero, pero toleró la corrupción en aras de un proyecto", apuntó.