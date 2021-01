Comentario

Detalles Publicado el Jueves, 14 Enero 2021

"Comentario en dos partes: 1. Qué hay con las vacunas. 2. La suerte está echada para Donald Trump.

Señor presidente, Lenín Moreno, y señor ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Cuándo se animan a comunicarnos sobre la compra de las vacunas Pfizer, su costo y su precio final para el ciudadano.

Quiénes sí y quiénes no la recibirán. Qué personas tienen prioridad.

Cómo van a garantizar la no interrupción de la cadena de frío para que el fármaco no se degrade, etc.

En otro orden de cosas, parece que Trump será sometido a juicio político, destitución y final descalificación. Esto, entre tres vías posibles".

