Detalles Publicado el Viernes, 07 Septiembre 2018

Durante una entrevista urgente realizada por Carlos Vera en su espacio Ahora a Quemarropa que emite el periódico digital www. ecuadorenvivo. com, el exasambleísta y líder de Concertación César Montúfar, advirtió que existe un plan preconcebido para conseguir que Jorge Glas salga de la cárcel.

Explicó Montúfar que el plan se viabiliza curiosamente, a través de una ley anticorrupción presentada por Mariano Zambrano, asambleísta de Manabí, hijo del prefecto actualmente denunciado por corrupción e investigado por la Contraloría.

Esa ley anticorrupción cambia el tipo penal correspondiente a Asociación Ilícita y le aumenta un requerimiento que lo vuelve más complejo; básicamente, se trata de que se exige en el nuevo articulado que existan actos evidentes que demuestren que el propósito de la Asociación Ilícita fue para cometer otros delitos.

En el articulado actualmente vigente en el COIP, para lo que es Asociación Ilícita, no existe ese cambio de tipo penal, que en realidad lo vuelve mucho más complejo y difícil de aplicar, pues prácticamente pide que los concertados para corrupción vuelvan absolutamente demostrables lo que están haciendo y no basten los elementos o indicios que prueban cuál fue la finalidad de esa Asociación Ilícita.

14 de septiembre, Plazo Final

A lo largo de una entrevista de media hora, Montúfar respondió incesantes preguntas de Carlos Vera, quien le planteaba la posibilidad de que esto sea paranoia suya o haber visto muchas películas de Hollywood, porque resultaba increíble pensar que Glas haya sido metido a prisión con el propósito de luego sacarlo con este tipo de recursos cuando más fácil le resultaba para ellos, quienes controlaban toda la justicia correísta haber conseguido que nunca se le emita orden de prisión y peor que termine en la cárcel.

En esa parte, César Montúfar vuelve muy creíble su teoría pues explica cómo al Fiscal Baca Mancheno, por la presión pública internacional y lo detectado por los Estados Unidos, no le quedaba otra alternativa más que efectivamente proceder contra Glas de la manera que lo hizo.

Sin embargo, el mismo Montúfar, quien reconoce que Baca Mancheno actuó en este proceso de manera justa, señala a su vez que por el resto de delitos cometidos por Glas, es decir: Peculado, Testaferrismo, Lavado de Activos, para solo mencionar 3, Baca Mancheno le abrió procesos separados, en vez de proceder hacer un mismo caso por todos.

¿Qué significa esto?

Por una parte, demorar esos juicios y por otra conseguir algo que maquiavélicamente puede resultar devastador…

Es decir, si el presidente Moreno no veta ese artículo de la Ley Anticorrupción enviado por la Asamblea con la abstención únicamente del asambleísta César Carrión, puede resultar que aunque Jorge Glas sea ratificado en su sentencia por la Corte Nacional, ante la cual está interponiendo un recurso de casación, sus abogados planteen un recurso lógicamente de revisión, diciendo que él ya no puede ser juzgado por un tipo penal inexistente, en vista de que la anterior se derogó y este resulta el que esté vigente al momento de agotar todas las instancias en su proceso.

Esto se permitiría, por el hecho de que Jorge Glas, se insiste, no tiene todavía una sentencia ejecutoriada y un recurso de revisión podría llevar a que los jueces declaren que él no puede ser condenado conforme a un delito que ya no existe, puesto que fue tipificado según una legislación anterior y él tendría que dejar prisión.

Y Todavía hay más…

En el evento de que esta posibilidad se concrete, cosa que a César Montúfar le resulta alarmante y le parece cada vez más próxima, pues el presidente de la República tiene hasta el 14 de septiembre para vetar esa ley, otros condenados también podrían verse beneficiados por semejante reforma legal y el resto de procesos que se emprenden contra Glas quedar sin efecto, en vista de que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos.

Incluso, si Glas es condenado, es decir; si se ratifica su sentencia por parte de la Corte Nacional, pero se da curso a esta reforma legal por el principio de favorabilidad, podría quedar libre en vista de que todavía estaría en prisión un sujeto condenado por una disposición que ahora se ha vuelto más favorable y por lo tanto, en aplicación de ese axioma jurídico, toca aplicarlo a él también, dando por cumplida su sentencia.

El asunto, aunque es complejo y a veces parece hilar muy fino, resulta claro después de la entrevista que le hace Vera a César Montúfar.

Al final de ella, Vera hace un llamado dramático a la opinión pública que tanto reclama que alguien combata la corrupción para apoyar la preocupación de Montúfar, e impedir una maniobra jurídica genial que terminaría convirtiendo en víctima a quien fue victimario y posibilita lo que tanto se busca desde hace rato: el retorno del correísmo.

Asegura también Carlos Vera en su comentario final, que aquí está a prueba realmente y de una forma terminante la posición de Moreno: si es encubridor o si es un tipo liberado de quienes lo traicionaron como tantas veces lo ha sostenido.