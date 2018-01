César Rohon, asambleísta del PSC-Madera de Guerrerro

Jueves, 25 Enero 2018

Desbloquear al país para avanzar hacia los cambios que tanto se reclaman es el principal beneficio de votar Sí en las 7 preguntas de la consulta, sostuvo categóricamente César Rohon Hervas, asambleísta por Guayas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero.

Durante una entrevista en Ahora a Quemarropa con Carlos Vera de Ecuadorenvivo, el empresario pesquero y dirigente de ese sector por 17 años, quien también fue asambleísta constituyente en Montecristi, aportó razones para el Sí en cada pregunta de la consulta: “un sentenciado por corrupción no puede volver a la función pública; no puede volver a representarnos. Puede rehabilitarse dentro de la sociedad, que es diferente”, sostuvo el entrevistado.

Clamó porque con esta decisión el Ecuador de un paso firme contra la corrupción y no siga estancado en este tema 8 meses.

CPCCS no será de amigos

Sobre los dos temas más polémicos de la consulta, César Rohon fue aún más categórico: el pueblo impedirá que Lenín Moreno proponga terna de amigos si se le ocurre incumplir su promesa y “el espíritu de Montecristi” fue reelección por una sola vez para el mismo cargo, no indefinida. “Consideró que así se da paso a la alternancia, la renovación, el cambio, las nuevas generaciones”.

Recordó que nunca se hizo una ley a favor de la reelección de Nebot en Guayaquil sino que él se acogió a las opciones que le daba una Constitución “por la cual no votamos pero respetamos”.

En torno a la no prescripción de delitos contra menores fue terminante por el Sí, suscitando incluso una reacción imprevista de su entrevistador: “si por mi fuera, los castro”, expresó Carlos Vera. Dios me libre de pasar por un trance así, agregó en ese pasaje de la movida entrevista.

Una media de 70%

Confiado de que las preguntas tendrán una media de 70% por el SI se declaró Rohon, aunque reconoció como la más baja a la relacionada con reelección indefinida. “La consulta la impulsamos nosotros, no Lasso” destacó al recordar que ese fue planteamiento de Cynthia mientras CREO hablaba de una Constituyente y Moreno no se refería al tema. “Pero hoy la consulta no tiene dueño, ni partido, ni color; es del pueblo”, comentó.

César Rohon hizo notar que su preocupación por la naturaleza no es de ahora, mencionando el énfasis puesto como dirigente gremial de la pesca en la protección a los delfines, las vedas de diversas especies, el respeto a la zona económica de 180 millas o el combate a la captura de tiburones.

Con ese aval, se pronunció por el SI a la ampliación de la zona protegida en Yasuní y reducción a 300 hectáreas del territorio afectado por la explotación petrolera allí.

Fue también claro respecto a los beneficios que traerá dejar sin efecto la Ley de Plusvalía que paralizó el sector de la construcción así como su generación de empleo. También fue radical respecto a las restricciones a los abusos en la minería y el cese de la minería ilegal.

La parte más sustanciosa de la entrevista vino cuando Rohon describió los cambios que deberán operarse en el gobierno, el país y la Asamblea para evitar un colapso en el Ecuador tras la consulta del 4 de febrero con la victoria del Sí. Allí trataron temas soslayados hasta hoy. "Sorprenderá verlos".