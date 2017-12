1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Diciembre 2017

Con una afirmación categórica el exministro de Finanzas, economista Marco Flores, comenzó su entrevista con Carlos Vera afirmando que “la situación económica es dramática porque no se hace lo correcto; no se dice la verdad; se hacen leyes a la medida; la economía fue saqueada; las cifras son irreales, todo eso simplemente para hacer lo que les dio la gana”.

No tardó la pregunta del director del espacio Ahora a Quemarropa: Usted es de los economistas que se han pasado 10 años anunciando el desastre y nunca llegó; es dramática entonces?

Allí prosiguió un intercambio ágil y sustancioso a lo largo de esta hora semanal que sube el periódico digital Ecuadorenvivo. Flores se remontó a cómo empezó este gobierno anunciando el no pago de la deuda; sugirió entonces al presidente de la República que ordene al Banco Central una investigación de todo lo que hicieron con el default de la deuda en el 2007 y de que no le pagaron al Banco Central todo lo que debieron haberle pagado.

-Para qué?

-Para saber qué hicieron con la plata! Ahora han dividido la deuda en 2 partes para disminuir la real a $48.000M. Si uno mira lo que tienen que pagar hoy son $63.000M. Pasó del 16% del PIB al 64% del PIB.

Añadió que entre el 2022 y el año 2027, solamente por los bonos soberanos, hay que pagar $11.000M. Recordó que la fuerza laboral ecuatoriana es de 8 millones de habitantes y el 60% no tiene empleo adecuado. “La cosa no estalla como usted dice porque el Ecuador infla la economía con dólares de deuda”, concluyó su detallado diagnóstico.

SALIDA

“Para despegar el proceso productivo hay que hacer bastante más”, reiteró el protagonista de esta entrevista.

“Yo no reclamo un ajuste tradicional sino una nueva economía”, continuó el Ec. Flores. Opinó que Moreno tiene que hacer muchas cosas pero reconoció que no podía ejecutar todas al mismo tiempo. “Nada de lo que tiene que hacer es traumático. No estoy favoreciendo una política de shock; eso perjudica más a los pobres. Yo estoy en contra, por ejemplo, de eliminar el subsidio al gas”. En ese punto, enunció una serie de medidas que empiezan por “saber manejar las expectativas”. Citó como buen ejemplo actual los resultados con el solo anuncio de echar abajo la ley de plusvalía. Se remontó luego al pasado para reclamar restituir los controles macrofiscales. Denunció que con el “invento de deuda agregada” se han volado de un solo plumazo $11.000M de deuda interna. “Adoptar una ley como la derogada por Correa de límite al gasto público restablecería la sostenibilidad fiscal”, concluyó.

ADVERTENCIA

Si en el Ecuador sucede una grave contingencia como terremoto o ruptura del oleoducto, no tiene con qué responder debido al ínfimo nivel de la reserva monetaria internacional. Recordó que en la crisis 2008/2009, hubo $6.000M de reserva; eso utilizó el gobierno para pasarla. “Hoy, ante una corrida de depósitos del Banco Central no tiene con qué responder”, denunció al tiempo de abogar porque la reserva monetaria internacional se sitúe al menos en 6% u 8% del PIB. Trajo a colación allí el caso de Bolivia que tiene $10.000M como reserva gracias a que Evo Morales no se mete en lo del Ministro de Economía, Carlos Alberto Catacora.

IRRESPONSABILIDAD

A juicio de Marco Flores, la Gerente del Banco Central está en serios problemas porque ha recibido como daciones de pago $2.173M de acciones de la banca pública a valor nominal, cuando esa banca pública le debe al Estado $1.500M. “Eso equivale a que una persona se preste plata a sí mismo”. Habló de una irresponsabilidad enorme cuando Vera le preguntó si eso es delito. Aclaró que está en prohibido por ley en el Código Financiero y Monetario. Fueron luego a decirle a Moreno la mentira de que han bajado el presupuesto con esa ficción, añadió.

Tras proporcionar más detalles de las mentiras en el presupuesto y de los riesgos que eso significa, cobró sentido la propuesta que amplió en Ahora a Quemarropa respecto al concepto de nueva economía. Resulta un ejercicio indispensable verla, a pesar de lo complejo de la materia. En ese contexto, Flores anunció que están integrando una especie de comisión anticorrupción en la economía para frenar ya tanta mentira en esta materia.