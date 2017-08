Revela Ana Galarza, de Creo

Detalles Publicado el Jueves, 17 Agosto 2017

Fue una entrevista como ninguna de las múltiples que se ha hecho a la joven asambleísta de 27 años por CREO y la provincia de Tungurahua, Ana Galarza: el entrevistador y director de Ahora a Quemarropa no se rindió ante la belleza y talento de su invitada ni ella se arredró ante la severidad de un cuestionario que enfrentaba por 1era vez. El resultado fue una serie de revelaciones y definiciones novedosas; dentro de ellas, destacan la certeza de la Sra. Galarza, sicóloga ocupacional, casada y madre de 2 hijos, respecto a que en el bloque del correísmo con 74 asambleístas, al menos 30 no respaldarán a Glas si se le abre otro juicio político.

- Cómo sabe Ud. eso?

- Simplemente yo sé, respondió cortante Ana Galarza.

MAYORÍA POSITIVA

Enseguida, Carlos Vera recordó durante ese espacio en Ecuadorenvivo cuya nueva temporada reabrió con la asambleísta Galarza, que ni la mitad del bloque de AP había concurrido con un distintivo verde flex al Pleno del martes como se les pidió, una señal muy significativa. Ana Galarza reiteró su convicción de que se formaría una nueva en la Asamblea con muchos integrantes de AP y toda la oposición si el Presidente Lenín Moreno toma acciones en el sentido que anuncia y no se quede sola en declaraciones. Aclaró también que ese no sería una mayoría de respaldo irrestricto al gobierno sino tan solo de aquellos iniciativas loables. Recordó que incluso ya ha operado esta convergencia en algunos temas y algunas leyes.

FISCAL Y CONTRALOR

La fresca política de Ambato tiene exigencias severas hacia el Fiscal para que no dilate más implicar al Vicepresidente Glas en los juicios por corrupción so pena de consagrarse como “cheerleader de Correa”.

Aclaró Ana Galarza que incluso el Fiscal Baca Mancheno puede involucrar en juicio penal a Glas sin pedir autorización de la Asamblea por un informe de la Contraloría sobre el pozo Singue. En él, se le hallan indicios de responsabilidad penal, pero de cuando era Ministro. No se mostró la entrevistada partidaria de destituir al Contralor Celi, ahora que justamente está agilitando los informes represados por Pólit aunque haya sido parte de ese equipo en la Contraloría por 3 años.

TRAJE ESTRECHO

A lo largo de una hora, que “se pasa volando”, hubo un intercambio inédito de interrogantes y contestaciones que contribuyeron a entender la posición política de liderazgo asumida por Ana Galarza. Le inquirió Carlos Vera si el traje de CREO le queda estrecho; para qué va a formar su propio movimiento político en Tungurahua; por qué reclamó dentro de su organización que, si no se asumía el liderazgo en el combate a la corrupción, ella estaba dispuesta a hacerlo. Vera incluso le averiguó si le preocupaba poner en riesgo la seguridad de su familia pues ella “estaba casada con la fiscalización y no con su esposo”.

Todos estos elementos dan como resultado una entrevista en la cual Ana Galarza demuestra sus flancos fuertes y también los débiles, pero en todo momento con franqueza y frontalidad ante un interlocutor complacido e infatigable a la vez.

