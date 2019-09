1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 06 Septiembre 2019

CV.- Quién ha dicho que para alquilar un departamento hay que ser hotelero?

HM.- Pero también, quien ha dicho que compras un bien para vivir y cambias el uso de suelo?

Así empezó un vibrante intercambio entre el Pdte. de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Ing. Holbach Muñetón y su anfitrión del espacio Ahora a Quemarropa, Carlos Vera.

La entrevista empezó con el polémico tema de la operación de Airbnb en el país. Su presencia es un tema de informalidad, no de competencia. Nosotros lo que reclamamos es que se registren como lo que son, sostuvo el Ing. Muñetón. Citó el caso del Hotel Poseidón en Manta, la mitad de cuyo edificio se destina a hotel y la otra mitad a Airbnb. Fue más allá el empresario turístico; citó cifras…

En el Ecuador hay 3.600 establecimientos FORMALES de alojamiento que proveen 74.000 habitaciones; los INFORMALES son en cambio 18.000 y sus habitaciones 37.000. Esto lleva a que, en la actualidad, la operación informal de Airbnb acapare nada menos que 50% del mercado.

Ante el asombro y casi la incredulidad del entrevistador, su invitado citó los pocos requisitos exigidos a un partícipe de Airbnb, mientras son enormes los obligatorios a un hotel. Entraron entonces al tema en que se enmarca todo esto: competitividad. Ello llevó la entrevista hacia el análisis de las políticas turísticas y el entorno económico en el Ecuador, sin los cuales no bastaría que en el país se regule solamente la penetración de Airbnb, sino una serie de incentivos y medidas que este gobierno no logra articular.

Revelador diálogo que empieza en lo particular, pero acaba en general por qué el Ecuador no se consolida ni se convierte aún en potencia turística. “Todo es caro aquí y tengo cero beneficios. Le he dicho al gobierno: ¿por qué Ustedes se preocuparon solo de la nueva inversión y los que nos hemos jalado los problemas de estos últimos 10 años?”.

Esa posición del Dirigente Gremial, es una razón poderosa para ver estos 30 minutos de entrevista.