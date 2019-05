1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 31 Mayo 2019

Alejandro Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, considera que ya es el momento de pasar la página del populismo de los 70 y 80

y pasar a discusiones de alcance profundo en el tema laboral.

Señaló que Colombia y Perú trabajan 48 y 45 horas respectivamente, "pasamos a un punto en que no se trata de derechos sino de sentido común, queremos ser competitivos o no, queremos crecer como país si o no".

A su juicio, Ecuador está mal acostumbrado a que todas las empresas trabajen de lunes a viernes de 8am a 4:30pm. "Hay empresas que no pueden tener esos horarios, dependen de otros factores que no son de carácter humano sino externo".