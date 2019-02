Impuesto Verde

Detalles Publicado el Martes, 05 Febrero 2019

Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, instó a los propietarios de vehículos se acojan a la resistencia tributaria y se abstengan de pagar el impuesto verde hasta tanto la Asamblea Nacional procesa una ley que jamas debió aprobarse. Según Villamar, hoy la Unidad de Técnica Legislativa entregará el informe favorable para entrar en la discusión de este proyecto de reforma.

Dijo que estas reformas entrará en vigencia como Decreto ley, no como ley. Si bien esta es una prerrogativa de la Asamblea que no se ha utilizado en los últimos 12 años, nada dice que no se la pueda utilizar en esta ocasión. Ese es el mecanismo que se utilizará para derogar o modificar la tarifa del impuesto verde. (Ecuavisa)