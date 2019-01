1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 08 Enero 2019

Guillermo Lasso, excandidato presidencial por el movimiento CREO, dijo que con el alza de los combustibles no se soluciona el problema fiscal, se le ha dicho al pueblo ya no me basta la deuda y los impuestos, vamos por el alza de los combustibles...".

Ahora, la gran pregunta que se hacen los ciudadanos es por qué tengo qué pagar yo la corrupción de estos últimos doce años, eso no es posible, la factura se la pasan al pueblo. (Ecuavisa)