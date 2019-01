Tras medidas económicas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 07 Enero 2019

No es que el decreto Ejecutivo 619 se va a eliminar lo que están haciendo es dar un compás de espera para ver la reacción de los transportistas, así lo aseveró Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito.

Según Yánez, las autoridades nos han manifestado que es un compás de espera, hasta que se llegue a un consenso y luego de eso se pondría en práctica el incremento por ejemplo del diésel.

A su juicio, para la transportación urbana de Quito es un colapso porque desde el 2003 no se han revisado las tarifas, la compensación se pagó hasta julio y no hay posibilidades de que la tarifa se revise con las autoridades municipales.

"El gobierno primero dijo que no se iba a subir la gasolina y se subió, primero dijo que no subiría el diésel luego sale un vocero del gobierno y dijo que si no hay credibilidad ya en el gobierno", aseveró.