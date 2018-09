1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Septiembre 2018

El economista, Fausto Ortiz, las medidas económicas tratan de ubicarse dentro del ajuste para reducir el déficit fiscal del 6 al 3% y cuando se le reste 3 puntos de intereses llegue a un déficit primario de cero.

A su juicio, tras más de un año de Gobierno, no se ha visto una reducción del gasto corriente y por el contrario ha incrementado el gasto de nómina, entonces lo que podría ayudar a disminuir el déficit es la remisión tributaria que busca obtener recursos. No obstante, recordó que el próximo año no habrá tal remisión y en tanto habrá que tomar medidas para no obligar más en 2019.

Cree en tanto que el Gobierno debe buscar cómo reducir más el gasto corriente y colocar unos mil millones de dólares en la cuenta corriente única para que la reserva se ubique esa misma cantidad, medida que permitirá enviar un mejor mensaje al sector internacional para que invierta en el Ecuador. (PMB)