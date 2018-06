1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

Carlos David Calero, experto tributario, al comentar el proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviado por el Ejecutivo para aprobación de la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, dijo que tiene aspectos positivos como la exoneración del pago del impuesto a la renta para inversiones nuevas y productivas.

Ahora, la remisión es algo justa y necesaria, porque los proveedores no le pagan al Estado no porque no quieren sino porque el Estado no les paga y caen en mora. También dijo que es negativo mantener el anticipo del impuesto a la renta. (Telerama)