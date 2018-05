1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 29 Mayo 2018

Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachakutik, dijo que todavía es muy prematuro para el movimiento indígena dar un criterio sobre la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, sin embargo, se puede decir que reforma 15 leyes, y se tendrá que estudiar en qué momento esta nueva ley favorece a los sectores sociales más desprotegidos.

La exlegisladora tiene varios reparos. Sobre las condonaciones de deudas y rebaja de impuestos, no cree que las empresas fácilmente inviertan ya, eso será a largo plazo. Ahora, del no cobro de intereses, mora, sanciones, multas, eso ya se vivió hace dos años. Aquí a quien se quiere beneficiar es a los grandes empresarios, " en este caso la gente se está volviendo mañosa, como sé que cada tres años viene un perdón, no pago las deudas...Pero a la gente común a la semana que no pagan la luz, nos cortan el servicio; también pasa eso con el agua". (Ecuavisa)