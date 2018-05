1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 17 Mayo 2018

El economista Walter Spurrier cree a grandes males, grandes remedios y en tanto ve positivo el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas por su experiencia en el campo de la producción.

En un año, sostiene, no solo se evidenció que la mesa no estaba servida sino que los cubiertos también estaban embarrados lo que llevó a que aumentara el riesgo país al revelarse un programa económico que no hacía nada para corregir la situación, algo que -a su juicio- podrá hacer el empresario Martínez.

Plantea entonces la reducción de la obesidad del Estado y generación de condiciones para la inversión que generará empleo, de igual forma considera necesario la disminución gradual de los aranceles e impuestos, entre otras medidas que piensa propondrá el ministro para mejorar la economía. (PMB)