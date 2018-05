Guido Valdivia, constructor peruano

Detalles Publicado el Martes, 08 Mayo 2018

Guido Valdivia, director de la Cámara de Construcción de Perú, dijo que una de las virtudes de la política habitacional peruana, es la continuidad, "tenemos una misma política durante ya casi 20 años", y lo que hemos entendido que las soluciones habitacionales son diversas en función de la diversidad de las necesidades de las personas.

Explicó que no es lo mismo hacer viviendas en áreas urbanas, en zonas rurales; no es lo mismo construir viviendas para familias de niveles socioeconómicos medio o para familias de bajos ingresos; y, no es lo mismo hacer viviendas para personas que no tienen viviendas, o personas que, ya teniendo un lote propio, necesitan mejorar sus condiciones habitacionales. (Ecuavisa)