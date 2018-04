1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 29 Abril 2018

El desempleo juvenil y las oportunidades de emprendimiento, fue la temática abordada este domingo en el programa Políticamente Correcto, transmitido por Ecuavisa, por el décano de Economía de la Udla, Vicente Albornoz; el director de la Secap, Mario Maldonado director de Secap; el presidente de Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE), Enver Aguirre: y la confundadora de Impaqto, Michelle Arévalo-Carpenter.

Tomando como base que 4 de cada 10 desempleados son jóvenes, representando el 38,9 % de la población sin empleo, Arévalo-Carpenter manifestó que esto puede responder a que los nuevos jóvenes buscan empleos que se alineen a sus gustos, hay casos de algunos que buscan y no encuentran pero también están los que consiguen pero lo ofertado no se adapta a sus capacidades y por eso prefieren emprender. "Uno de cada 3 ecuatorianos quiere hacerlo", asegura.

No obstante, Aguirre considera que la tasa responde a una mala política pública del Estado en favor del empleo juvenil, recordando que Rafael Correa ofreció 25.000 plazas anuales para los jóvenes, pero se crearon 18.000 en 10 años y Lenín Moreno no ha hecho nada para mejorar tal situación. Al tiempo que rechaza la política de las prácticas preprofesionales sin remuneración y que no son tomadas como experiencia laboral.

Por su parte, Albornoz rememoró que nunca nacieron tantos niños como en año 2000, lo que lleva a que entre hoy y en los próximos dos años se incremente la entrada al mercado laboral, produciéndose un bono demográfico que debe ser una gran oportunidad para surgir. "Un bono demográfico es cuando entra al mercado laboral mucha gente joven en un país donde aún hay pocos viejos y pocos niños. Con ese recurso humano tan importante bien aprovechado, el país puede crecer", explicó.

Ante ello, Maldonado sostuvo que el desempleo debe manejarse de manera integral pues no depende de lo que haga el Estado, sino también del sector privado y de las propias personas que buscan un empleo. "A través del Ministerio de Trabajo, el Gobierno puso en marcha una iniciativa valiosa: costear durante seis meses el trabajo de 60 mil jóvenes, incluyendo la seguridad social. Luego de ello, la empresa privada tendrá que contratarlos", dijo. Recogiendo de esta manera las impresiones de los cuatros panelistas sobre la importacia de la alianza público-privada para combatir tal mal.

Emprendimientos

"Si cuatro de cada 10 desempleados son jóvenes en el Ecuador, no podemos esperar únicamente soluciones desde el sector público ni de la parte privada. Podemos emprender", agregó Mario Maldonado. "No podemos solo enfocarnos a capacitar a las personas en un determinado oficio, sino enseñarles a ser emprendedores, porque esa puede ser la solución a sus problemas", sentenció el director de la Secap.

Algo que apoyó Michelle Arévalo-Carpenter, al afirmar que se debe considerar la 'uberización' de la economía, donde se tenga la posibilidad de contar con microtrabajos para que cualquier persona -sin importar su preparación- pueda generar ingresos a mayor velocidad. Pero para ello, manifestó Albornoz, se debe contar con el respaldo del Estado. "Tenemos Uber y Cabify, pero si el Gobierno les prohíbe funcionar, cómo seguirán surgiendo ideas efectivas como esas", cuestionó.

En tanto, Enver Aguirre, dijo que los derechos evolucionan en función de los cambios que rigen una sociedad y estos no deben ser negados nunca, por el contrario -en el caso del emprendimiento- el Estado debería establecer una regla para evitar que solo uno de cada tres emprendimientos tenga éxito, por lo que plantea la creación de un fondo nacional equivalente al 1% del PIB que permita la promoción del emprendimiento en jóvenes y trabajadores. La corresponsabilidad en el país es fundamental para generar condiciones aptas para el empleo y el emprendimiento, afirman panelistas.

<>Por último, Vicente Albornoz instó a todos los actores a cambiar de visión, permitiendo que las universidades den educación técnica para formar tecnólogos y cubrir todas las demandas del mercado laboral demanda. (PMB)