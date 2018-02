1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 16 Febrero 2018

Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, manifestó que se ha avanzado en varias propuestas laborales, recordó que se han redireccionado dos programas hacia el fortalecimiento del sector privado y en beneficio de la juventud: pasantías laborales y el empleo juvenil.

Ledesma también refirió que tan solo con incluir eliminación de la Ley de Plusvalía en la consulta popular, en enero, se han registrado nuevas contrataciones del orden de 60.000 nuevos contratos, de esos el 60 % corresponden a contratos de obra cierta que son direccionados al sector de la construcción.

Afirmó que poseen registros reales, no meras estadísticas, que dicen que desde junio del año pasado a diciembre del mismo año se ha registrado más 700.000 registros de contratos. "No vamos a cínicos que los 700.000 son nuevos empleos, por supuesto que no, pero sí hay una cifra de 150.000 nuevos empleos adecuados. (Ecuavisa)