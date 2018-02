1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Febrero 2018

Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores, destacó la renovación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) de parte de los EEUU, esto cubre 490 millones de dólares de nuestras exportaciones.

No obstante, advirtió que el país no puede depender de mecanismos unilaterales, pues no se permite tener una visión de largo alcance para invertir y seguir creciendo en las exportaciones.

Mencionó que con Estados Unidos estamos perdiendo espacio y oportunidades comerciales al no tener un acuerdo de libre comercio. (Ecuavisa)