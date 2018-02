Sin ajuste ni continuismo

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

Diego Borja, exasambleísta constituyente, ha recomendado al Gobierno no seguir el camino del ajuste ni del continuismo en materia económica del anterior Régimen, dijo que ambas opciones han fracasado, no se genera empleo, no se resuelve el bienestar de los ecuatorianos.

Frente a esto es necesario -dijo- entrar en un proceso de creatividad y creación de nuevas políticas, nuevas acciones.

Según Borja, se trata de no ser dispendioso en los gastos, de mantener la inversión social y productiva, y sobre todo hay ocasiones en que el endeudamiento puede pesar, "hay deuda y deuda". Si se utiliza para crecer le conviene al país, a las empresas. Hay que mejorar el perfil de la deuda. (Ecuavisa)