Henry Kronfle, asambleísta del PSC

Detalles Publicado el Miércoles, 24 Enero 2018

El asambleísta socialcristiano, Henry Kronfle, al comentar la coyuntura económica actual, refirió que "la combinación de alto déficit fiscal, subir impuestos, más deuda, es un cóctel letal para la economía, aquí no habrá plata que alcance para el servicio de la deuda y no habrá techo máximo de endeudamiento en el país".

Sobre las aseveraciones del Ejecutivo de que la Ley de Reactivación Económica está dando resultados, dijo: "No la he visto, no puedo decir que esté dando los resultados. Primero, es muy corto el tiempo. Segundo, yo no veo ahí la recuperación económica". (Ecuavisa)