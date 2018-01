Fernando Pozo, banquero

Fernando Pozo, que se retira de la gerencia general del Banco del Pichincha, ha estado al frente de esta prestigiosa institución financiera desde los inicios de la dolarización, refirió que el Banco Pichincha en el año 1999 tenía aproximadamente el 9 % del mercado financiero, más grande que el Banco Pichincha había seis bancos, todos esos bancos quebraron. "Banco Pichincha no solo quedó vivo, sino que del 9 % pasó a lo que hoy tenemos, alrededor del 30 %.", apostilló. Explicó que Banco Pichincha en 1999 era una institución dedicada a las personas, hoy es un banco que presta a las corporaciones más grandes, locales e internacionales, medianas y pequeñas empresas. Somo el banco más exitoso en microfinanzas en Latinoamérica. Entonces la pregunta que quisiera responder -dijo pozo- es: "¿En un escenario tan complejo cómo una empresa privada ha logrado ser tan exitosa?" Pozo confesó que Banco Pichincha ha logrado ser tan exitosa porque se ha manejado técnicamente. "Lo que hemos hecho es simplemente a dedicarnos a lo que somos: manejar la industria financiera para proteger a nuestros depositantes". El banquero ve con mucho optimismo el futuro del país. "He escuchado con mucho detenimiento -en persona- y también lo he escuchado al presidente de la República, y veo que es una persona absolutamente bien intencionada, con gran sentido común, eso me hace pensar que una vez que pase febrero, yo pensaría que el Ecuador se va a enrumbar hacia un manejo absolutamente técnico, que lamentablemente hoy en día no se lo está haciendo, pero que yo veo muy factible, y en ese evento el sistema financiero privado y el Banco Pichincha puede ser un gran soporte para estimular el crecimiento y desarrollo económico, ese es el gran compromiso que tiene esta organización con toda la sociedad". (Ecuavisa)