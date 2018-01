José Hidalgo, de Cordes

Detalles Publicado el Jueves, 18 Enero 2018

José Hidalgo, director de La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) y miembro del Foro de Economía y Finanzas, al comentar el uso de la reserva monetaria para financiar el gasto fiscal, refirió que el Código Orgánico Financiero abrió las puertas para este tipo de operaciones que en el comunicado del foro se estableció que no son convenientes.

Según Hidalgo, el uso no técnico del Banco Centra del Ecuador no solo puede poner en riesgo la sostenibilidad de la dolarización, sino que también el BCE debe dejar de ser el prestamista del Gobierno y conservar la liquidez necesaria para responder a la totalidad de sus pasivos exigibles, algo que no se ha visto en las últimas semanas. (Ecuavisa)