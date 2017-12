1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 40% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 26 Diciembre 2017

La Ley de Reactivación Económica es nueva reforma tributaria y no va a conseguir lo pautado, así lo reiteró este martes el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano Roberto Aspiazu.

Lamenta que las propuestas no se hayan cumplido por el equipo económico "heredado del correísmo", el cual le dio la "vuelta" a lo planteado en mesas para aprobar algo que no había sido discutido. No obstante, considera que el "punto de quiebre" se dará después de la consulta popular en febrero.

Por otro lado, asegura que el crecimiento económico con el que cerrará el 2017, es consecuencia de la contratación de deuda pública, medida que "no será sostenible en el tiempo". (PMB/Video Telerama)