1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 17 Octubre 2017

La implementación de una mesa de competitividad y la entrega, durante esta semana, del plan económico fueron los anuncios que realizó el presidente Lenín Moreno anoche, durante el programa semanal ‘El Gobierno Informa’, en relación a los objetivos de su programa económico.

El jefe de Estado indicó que la mesa de competitividad forma parte de la iniciativa Diálogo Nacional. “Porque el diálogo no termina nunca”, expresó el Mandatario, acotando que junto al sector privado hará realidad las propuestas del Consejo Consultivo, Productivo, y Tributario.

Además, señaló que aunque se diga que no existe un plan económico, en esta semana será entregado el mismo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. “Quienes dicen eso, quizá esperaban medidas contra el pueblo, o un gran sacudón que afecte los derechos de las mayorías. No, tengo claro cuál es mi deber y a quien me debo: a los ecuatorianos y a las ecuatorianas”.

El presidente Moreno también ratificó la lucha del Gobierno en contra del contrabando y la defraudación tributaria. El Jefe de Estado señaló que estas ilegalidades quitan miles de plazas de trabajo a los ecuatorianos, las mismas que merman en 2.000 millones de dólares los ingresos al Estado y ponen en riesgo la producción nacional.

Finalmente, el gobernante agradeció a los ecuatorianos por la acogida que han tenido las siete preguntas de la Consulta. “Se ha generado un diálogo interesante, productivo, que aporta con argumentos para que ustedes voten con conciencia y con conocimiento”, dijo. DVL/El Ciudadano