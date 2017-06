Pabel MuÃ±oz da pistas de lo que harÃ¡ el Gobierno en materia tributaria

Simplificación, mejorar incentivos antes que bajar impuestos

Miércoles, 21 Junio 2017

Choque de modelos. El asambleísta de Alianza País, Pabel Muñoz, miembro de la Comisión de Régimen Tributario y Económico, dio pistas hoy en Ecuavisa de lo que haría el Gobierno en materia tributaria: "Lo más importantes es ponernos de acuerdo en mecanismos de simplificación, de hecho, hoy comenzamos el estudio de una ley de simplificación de trámites, no es exactamente lo mismo, pero apunta en el mismo sentido".

Según Muñoz, "no debemos agobiar la vida del emprendedor, de aquel que quiere poner un negocio, yo creo más bien que debemos revisar los incentivos tributarios, pues se tiene cerca de 30 incentivos que están concentrados en el Código de la Producción y en la Alianza Público Privado y en la Economía Popular y Solidaria, no todos se está utilizando, entonces la pregunta es por qué no se están utilizando".

Y es ahí -dijo el legislador- en donde debemos asentar un fuerte mecanismo de diálogo con el sector privado, acaso no se conocen los incentivos, son malos los incentivos, eliminar unos y quedarnos con otros, es por ahí por donde debemos ir.

"Vamos por la vía de la simplificación, mejorar los incentivos, antes que por la baja de la carga tributaria", apostilló.

En las antípodas de la posición gubernamental está el asambleísta del movimiento Creo, Patricio Donoso, quien de plano dijo que hay que eliminar impuestos, porque agobian a la familia ecuatoriana, entre ellos el anticipo al impuesto a la renta, a la salida de capitales, también el absurdo impuesto a los compra venta de vehículos usados, el impuesto a la plusvalía debe ser eliminado de un solo tajo, entre otros.

Ojalá -dijo Donoso- este gobierno entienda, lo que no entendió el anterior régimen, que el sector privado es el motor del desarrollo del país.

Sobre la simplificación de trámites, refirió que se ha venido hablando por lustros, pero no se lo ha hecho, "pasemos del dicho al hecho, pasemos de lo que se dice a las acciones". Recordó que el régimen anterior hizo 20 reformas en 10 años, se inventaron nueve nuevos impuestos, al momento estoy a la espera de que llegue a la Asamblea Nacional un proyecto de ley real de iniciativa del Ejecutivo que contemple la eliminación de unos impuestos, disminución de otros, sobre todo de un trato más justo para un sector que produce y genera trabajo. (Ecuavisa)

