Detalles Publicado el Viernes, 07 Mayo 2021

Manuel Gonzaga, presidente de los Pueblos Montubios del Ecuador, recordó que con el presidente electo Guillermo Lasso firmaron un acuerdo para que se les devuelva la institucionalidad que perdieron en el gobierno de Rafael Correa, ahora esperan se concrete esa promesa.

También esperan del próximo gobierno una desratización del Ministerio de Agricultura. Habla de que han sugerido una terna para esa Secretaría de Estado, pero -dijo- esta no se trata de ninguna imposición. "No es nuestro objetivo que vaya a hacer el ridículo colmo ha sido el actual ministro, tampoco queremos un poeta en el cargo, no de trata de designar un profesional cualquiera, sino de una persona que conozca las necesidades del sector. (jtr)

Fuente: Ecuavisa

