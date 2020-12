1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Diciembre 2020

Ivonne Baki, embajadora del Ecuador en Washington, EEUU, a propósito de la contratación de una firma lobista para que impulse en el Congreso estadounidense el Acuerdo Comercial de Primera Fase entre Ecuador y EEUU, dijo que "hay que pasarlo rápido", porque la conformación de la legislatura de ese país cambió después de las elecciones legislativas y presidenciales, al igual que pasará en nuestro país en el 2021.

"El tema es que no tenemos tiempo para demorarnos un año o más, tenemos que hacerlo en los próximos meses y terminarlo".

Aquí en los EEUU necesitan conocer por qué lo van a aprobar y en qué los beneficia el acuerdo, y ahí entra la firma de lobby. "Ese fue el error la vez pasada que no supimos comunicarlo bien". Baki se refiere al gobierno de Lucio Gutiérrez que quedó trunca la negociación. No se dijo que el beneficio es para las micro, pequeñas y medianas (mipymes), no tanto para las grandes empresas, porque están ya están en ese mercado con o sin acuerdo.

También dijo que hay que escoger bien al próximo gobierno en el Ecuador, al nuevo presidente, que crea en este tipo de acuerdos. El presente y futuro -dijo- está en manos de todos los ecuatorianos.

"Si quieren que la dolarización continúe, llegue la inversión y haya trabajo, tenemos que apoyarnos todos, remar todos en una sola dirección, esa es la salvación del Ecuador".

"Estamos en el mejor momento en los dos países, aquí el problema no será Estados Unidos, el problema está en Ecuador", sentenció.

Recordó que ella era embajadora en Catar cuando el canciller José Valencia la llamó para que vaya a Washington, y en menos de una semana armó la agenda de la visita del mandatario Lenín Moreno con Donald Trump. “Con pocas llamadas telefónicas se pudo armar la agenda muy importante".

Explicó que ha contratado una firma lobista de enorme prestigio, que tiene entre sus socios a demócratas y republicanos, incluso una nieta del presidente electo Joe Biden, es parte de ella.

Advirtió que si el próximo presidente ecuatoriano no sigue la misma línea del acuerdo comercial, "lo mejor es cerrar las puertas de Ecuador al mundo". "El próximo que venga tiene que llegar pensando en que tiene que salavar al Ecuador, y si no lo piensa así es porque vienen por más corrupción.(jtr)