Caso Chevron

Detalles Publicado el Lunes, 23 Noviembre 2020

Patricio Salazar Córdova, abogado de las comunidades indígenas afectadas por Chevron, refirió que a él lo han contratado porque es una persona que no pueda corromperse frente a la petrolera norteamericana. Recordó que Chevron ha tenido la oportunidad y la obligación sí ha creído que hubo un fraude judicial de seguir un juicio penal en el Ecuador, pero no, no hizo eso, han litigado en las cortes internacionales para evadir su responsabilidad.

Reiteró que la sentencia en contra de la petrolera está en firme en Ecuador. Mencionó que se condenó a pagar a Chevron 18.000 millones de dólares, en la práctica no se ha indemnizado a nadie. Según Salazar, la contaminación de Chevron en el Oriente ecuatoriano fue deliberada.

"Ellos no quieren pagar ese dinero por el precedente que sentarían y sería pernicioso para otras industrias petroleras". Dijo que la lucha continúa hasta que se pague. También dijo Steven Donzinger

Consultado sobre quién financia los honorarios profesionales, Salazar respondió: "Gente que cree o se indigna, nos dice sabes qué no tienes para sacar las copias yo te presto"...". (jtr)

