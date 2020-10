Comentario

Martes, 27 Octubre 2020

Contrapunto. El periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día", de Max Tv OnLine, afirmó basado en su experiencia personal que los argumentos esgrimidos por Walter Spurrier para apoyar la candidatura del exministro Richard Martínez para que ocupe un alto cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son equivocados y muy graves.

Spurrier, en su columna de opinión de diario El Comercio, en un artículo intitulado "La Vicepresidencia del BID", entre otras cosas dice: "La presencia de Martínez facilitaría el acceso del Ecuador al apoyo del BID para sus programas de desarrollo, indispensable para la reactivación de la inversión pública".

Las razones en que descansa el apoyo de Spurrier a Martínez son “muy grave viniendo de un señor y un extraordinario analista como es él".

"Está equivocado. Y lo digo porque estuve en el BID", apostilló Vera. El periodista estuvo en ese organismo multilateral en representación de Ecuador (director alterno por Chile y Ecuador) en el gobierno de Abdalá Bucaram.

Recordó que cuando quiso hacer eso con la concesión de la Panamericana Norte, lo que ahora se llama Panavial, funcionarios de ese organismo le advirtieron de los tiempos que se toma el BID para aprobar un crédito. "Yo comencé a impulsar el tema, me fueron a visitar tres especialistas que me dijeron que era sospechoso lo que estaba haciendo (impulsar el proyecto), reconocemos el afán suyo pero la mejor forma no es preocupándose a cada rato, impulsando, averiguando, pidiendo o reclamando. Ahí paré".

"Tener como vicepresidente -en ese organismo- a Richard Martínez no asegura lo que Walter Spurrier dice.

"Es increíble el afán del Gobierno de colocar a Martínez en el BID, "el problema es que están impulsando la comisión de un delito: la violación del artículo 153 de la Constitución". (jtr)

