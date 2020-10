Sin incentivos para pasar al mercado formal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Octubre 2020

Andrés Isch, ministro de Trabajo, reconoció que en el campo laboral aún se tiene soporte para que los trabajadores no caigan en mayores proporciones en el desempleo y permitió generar otros espacios de acceso al mercado laboral. "Todavía tenemos bastante por hacer, sin duda, necesitamos reformas estructurales que brinde más oportunidades, especialmente las mujeres...".

Tenemos un Código Laboral que tiene 80 años de vigencia, necesita adaptarse a las necesidades del mundo actual, de la sociedad, en este siglo.

· ¿Hay riesgo de un efecto Bolivia en las elecciones de Ecuador?

Al referirse a las últimas cifras de la encuesta de desempleo y subempleo, explicó que la metodología no ha cambiado, la diferencia a junio no fue la metodología per se fue la manera de levantar la información por el confinamiento y la pandemia. En septiembre se regresó a la recopilación de la información tradicional con encuesta puerta a puerta.

Las cifras nos dicen que hubo una recuperación del empleo, pero aún se tiene un camino que recorrer, no hemos llegado a los datos prepandemia, dijo el funcionario. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa