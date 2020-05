1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 14 Mayo 2020

Alberto Acosta Burneo, analista, mencionó que tenemos un problema fiscal de enorme magnitud que no empezó con el coronavirus, empezó mucho antes en la bonanza cuando el gasto se expandió de manera irresponsable. En el 2014 se acabó el boom y nos encontramos con un país altamente endeudado, con dinero que no alcanza. Y llegamos en esas circunstancia a la época del coronavirus sin ningún tipo de reservas ni fondos de contingencias en donde el Estado no tiene capacidad de respuesta.

Mientras que en otras partes del mundo el Estado rescata a sus ciudadanos, aquí en Ecuador se pretende que los ciudadanos rescatemos al Estado.

Recordó que el hueco fiscal inicialmente era de 5.000 millones de dólares, llega el coronavirus y esa brecha se amplía, a esto hay que sumarle la caída de los precios del petróleo, llevando el déficit a 8.000 millones de dólares.

Incluso -dijo- "sin coronavirus la situación fiscal era insostenible", lo que hizo la pandemia fue agravar la crisis, de tal manera que no solo el Estado la está pasando mal sino también los ciudadanos y las empresas. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv