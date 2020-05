1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

El exministro Marco Flores, a propósito de las promesas de pago y premios hechas por el ministro de Economía, Richard Martínez , a los acreedores de los bonos de la deuda externa, dijo que si el ministro no cumple las condiciones de renegociación de la deuda se complicarán, y si lo hace el funcionario tomaría los recursos destinados a la emergencia sanitaria y la reactivación productiva.

"El (Martínez) debe contarle a la República por ejemplo, cuáles son los términos de la reestructuración de deuda que quiere plantear, como lo hace el presidente de Argentina".

Aquí lo importante es qué se puede hacer, dijo Marco Flores, en diálogo con Carlos Vera, en el programa Veraz.

No se puede esperar hasta agosto para recién decirle a los bonistas que no se les puedo pagar, hay que dialogar desde ahora y decirles que no les puede pagar.

Lamentablemente el presidente ha apostado, en los últimos tres años, a la política económica encabezada por Richard Martínez, que ha sido desastrosa.

"Aquí lo que hay que hacer es que el presidente, el Frente Económico, su ministro, en fin, presentar la propuesta al país y decirnos esta es la propuesta que tenemos y vamos a tratar que los acreedores la acepten, hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI); si no nos aceptar esta propuesta buscaremos términos de acuerdo, y si estos no son aceptados, infortudamente hay que decir que no se puede pagar, como lo acaba de declarar el presidente argentino". (Veraz) (jtr)