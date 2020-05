Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, manifestó este viernes que el problema más grande de la provincia durante esta pandemia "es el hambre".

"La gente tiene la necesidad de alimentarse, el 66% de los esmeraldeños no tiene un empleo formal", dijo al sostener que "aquí no vivimos sino que sobrevivimos", ya que el 60% de la población no tiene agua potable.

Indicó que el Ministerio de Inclusión, les llevó 6.800 raciones alimenticias hace 20 días y la Prefectura se acogió a la moratoria del BDE para no pagar la deuda y con eso pudieron adquirir unos 20.000 kits de alimentación.

En tanto, sobre la sugerencia de pasar al aislamiento al distanciamiento, la prefecta dijo que necesitan que el Ministerio de Salud les apoye con pruebas inmediatas y tratamientos gratuitos, así como que aprueben laboratorios para procesar los resultados.

"Clamamos por ayuda, no nos alcanzan los recursos", concluyó Roberta Zambrano. (PMB)