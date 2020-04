1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 21 Abril 2020

Joan Proaño, vocero de 'Constructores positivos', manifestó este martes que el sector de la construcción representa el 20% del PIB y por eso la importancia de que se reanude, ya en las últimas semanas se han perdido más de 1.600 millones de dólares y están en riesgo más de 400 mil trabajadores.

En tanto, sobre el plan piloto, dijo que el 0,7% de los obreros serían quienes retomarían las actividades bajo protocolos de seguridad con puestos de sanitización en cada área y con turnos de cambiado, comida, diferenciados para evitar aglomeración en un mismo espacio.

Se prevé que sean unos 25 proyectos los que se reanuden, mismos que aún no han sido definidos por el COE Nacional. No obstante, desde el sector están comprometidos a no despedir a los trabajadores. (PMB)