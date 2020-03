María Paula Romo, ministra de Gobierno

Detalles Publicado el Martes, 17 Marzo 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que las empresas, el comercio, las industrias que no estén relacionadas con los sectores que están exentos del estado de excepción, como alimentos, salud, agroindutrias exportación, sectores estratégicos, no pueden seguir laborando, no es decisión de las empresas.

"No es opcional, tiene que suspender sus labores", agregó.

En lo que respecta al toque de queda en las noches, dijo que se mantendrá mientras dure la crisis.

Mencionó que, en principio, hasta el 5 de abril tiene como fecha tope la suspensión de clases. También la suspensión del transporte interprovincial. En el caso de la suspensión del jornada de trabajo será de una semana.

Sin embargo, será el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) el que tendrá la última palabra para ampliar o mantener estos plazos. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa