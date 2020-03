Programa Políticamente Correcto

Domingo, 15 Marzo 2020

El Gobierno Nacional alista un nuevo ajuste fiscal mientras la economía se debilita y el coronavirus incide en la crisis. Ante ello, el Políticamente Correcto analizaron si la pandemia del COVID-19 dio un golpe a la economía ecuatoriana o si solo develó sus profundas grietas estructurales.

Para el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el gran problema ha sido que el Gobierno ha tomado las medidas que puede pero no las que debe para enfrentar la crisis económica. "El Estado no entiende que antes del coronavirus el riesgo país ya advertía al Ecuador de la falta de políticas de ajuste de coyuntura estructural como eliminar el subsidio de la gasolina extra", dijo.

En tanto el presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, manifestó que si el Gobierno adopta la eliminación a las gasolinas extra y ecopaís, el país tendría un ahorro de $350 millones que servirían para reactivar la economía. A su juicio, las medidas anunciadas hasta ahora han sido incompletas, ya que sólo atienden lo fiscal .

Por su parte, el ministro de Finanzas -Alfredo Arízaga- expuso que no se pueden tomar decisiones que la sociedad no comparta, aunque la eliminación de los subsidios a los combustibles "era una medida lógica".

No obstante, piensa que el problema del Ecuador no es el precio del combustible si no el manejo del flujo de caja por el endeudamiento que se heredó. "Los problemas fiscales vienen de antes por el abultado gasto público durante el Gobierno anterior", explicó.

Los economistas manifestaron que el mercado externo no prestará dinero al país si no puede garantizar el saldo de la deuda a largo plazo, por lo que el Gobierno debería anunciar unas medidas de ajuste este mismo mes o a más tardar en abril.

Definiciones políticas

En cuanto a la necesidad de contar ya con candidatos presidenciales, Alfredo Arízaga dijo que es urgente para bajar a su vez el riesgo país, ya que "ningún inversionista tendría confianza en el país si la Conaie, por ejemplo, amenaza con abandonar la dolarización".

Fausto Ortiz señaló que es importante desenmascarar al populismo y la demagogia. "En una crisis es fundamental que la banca capitalice sus utilidades en crédito para que se conviertan en recursos para el sector productivo", agregó.

En cambio, Felipe Ribadeneira expresó que el Ecuador se encuentra en un panorama democrático difícil y se pregunó por qué los egos prevalecen en los políticos en lugar de los consensos para reactivar la economía, "se necesitan reglas claras para trabajar".

Por ello, el exministro Arízaga considera que no hay cómo exigir al Gobierno reformas estructurales si no existe apoyo de los políticos. Mientras que Ortiz sugiere al Gobierno entregar un menor déficit fiscal para pagar las deudas social y financiera, y plantear a los candidatos un compromiso fiscal.

Los tres panelistas concluyeron entonces que debe alcanzar un consenso nacional en Ecuador, sumado a unas reformas estructurales para mejorar la competitividad y reactivar las inversiones. (PMB)