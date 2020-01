Alfredo Vergara, exsuperintendente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Enero 2020

Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, al comentar la intención del Gobierno nacional de vender el Banco del Pacífico, dijo que es un absurdo total esta venta, mientras se mantiene -con cargo al presupuesto fiscal- alrededor de siete bancos, que no termina de clausurarlos, que cuestan un ojo de la cara porque no producen nada, excepto consumir personal.

Aclaró que esta entidad bancaria no es un monopolio, funciona bajo las reglas de competitividad de la banca privada, y es el único que obliga a los otros bancos que sean entidades competitivas.

Según Vergara, el Banco del Pacífico constituye el 15 % del mercado crediticio. Para el exfuncionaraio no existe ninguna causa válida para vender el Banco del Pacífico. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa