Detalles Publicado el Jueves, 05 Diciembre 2019

Esteban Torres, asambleísta del Partido Social cristiano (PSC), recordó que ante un veto abusivo y al más puto estilo de la revolución ciudadana en donde se pretendió incluir textos que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional hizo bien en decir que eso no procede. Torres se refiere a la despenalización del aborto por violación, el Ejecutivo sometió a un consulta de constitucionalidad el tema, pero la Corte dijo que no podía dar paso porque ese tema no fue aprobado en las reformas al Coip.

El Parlamento aprobó en septiembre pasado una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre las que no figuraba una ampliación de los supuestos del aborto no punible.

Ahora la Asamblea Nacional deberá procesar ese dictamen, "pero ayer en la Comisión de Justicia la Asamblea se resolvió que no puede hacer absolutamente nada, y esa disposición transitoria va a quedar en el texto (reformas al Código Orgánico Integral Penal, Coip) que deberá ser derogada -en algún momento- por una nueva reforma al Coip. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa